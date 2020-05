Exclusief voor abonnees Ria De Mooy ruilde net voor corona veilige baan in voor boetiek: “Ik heb geweend, maar geen spijt” Wannes Vansina

28 mei 2020

16u38 1 Mechelen Een jaar geleden gaf Ria De Mooy (58) uit Zemst haar leven een nieuwe wending. Ze zegde na bijna veertig jaar de veilige accountancywereld vaarwel en koos met Amazone Store in Mechelen resoluut voor een avontuurlijke late carrièrewending en een eigen zaak. Wist zij veel dat het coronavirus zou komen en de bijhorende zwarte sneeuw. “Ik heb gehuild, maar spijt? Als je iets graag doet, dan moet je daarvoor gaan!”

Amazone in de Graaf Van Egmontstraat was na dertig jaar een begrip, tot de eigenares vorig jaar besliste om er op 75-jarige leeftijd mee op te houden. Ria was klant en fan van de exclusievere Italiaanse merken die er verkocht werden. Ze besliste een vervolg te breien aan het succesverhaal door een Amazone Store met dezelfde collecties te openen aan de overkant van de straat (in het vroegere ERA-vastgoedkantoor).

Op 1 juli opende ze de deuren van haar gezellige boetiek met de wintercollectie. Momenteel hangt haar eerste zomercollectie voor ‘trendy women’ in de rekken, maar ten gevolge van de coronacrisis bleven veel stukken van Fabiana Filippe, Brunello Cucinelli, Vince, Ermanno Scervino, Etro, Herno en Ermanno Ermanno onverkocht. “Het is nu heel moeilijk”, geeft ze grif toe.

