Restrictieperimeter houdt hooligans uit buurt Oscar Vankesbeeckstadion Wannes Vansina

02 september 2019

20u47 0 Mechelen De gemeenteraad heeft een politieverordening goedgekeurd om lopend seizoen supportersgeweld in de buurt van het Oscar Vankesbeeckstadion tegen te gaan.

In eerste provinciale is de Voetbalwet immers niet van toepassing, waardoor personen met een stadionverbod tijdens wedstrijden ongestoord in de buurt van het stadion kunnen rondhangen. Tijdens voetbalseizoen 2017-2018 besliste de stad al eens na rellen en een noodkreet van de toenmalige clubleiding om een perimeter in te stellen én om de inbreuken van de Voetbalwet strafbaar te maken door middel van administratieve sancties. Dat met positief resultaat. Tijdens de eerste wedstrijden werden enkele personen met stadionverbod bestuurlijk aangehouden omdat zij zich alsnog naar het stadion begaven wanneer de restrictieperimeter van kracht was. Alle daaropvolgende wedstrijden bleven de hooligans afwezig. Vandaar dat de twee maatregelen nu worden herhaald.