Restauratie van eerste statie gestart: “Of Christus gezicht terugkrijgt, weten we nog niet” Wannes Vansina

22 augustus 2019

12u11 0 Mechelen Twee restauratrices zijn gestart met het herstel van een statie van de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk in Mechelen. Op termijn moeten de zes andere volgen.

Rondom de kerk staan zeven kapelletjes die de smarten van Maria verbeelden. Vanaf juni bekeken twee restauratrices grondig de materialen en de schade van alle staties. Nu worden de gekozen restauratietechnieken uitgetest op één ervan. “De gevels en daken van de kerk werden vanaf 2004 in twee fasen op zachte wijze gerestaureerd. Op korte termijn zal de stad de zeven kleine kapelletjes die aanleunen tegen de kerk laten restaureren”, zegt schepen van Monumentenzorg Koen Anciaux.

De kapelletjes zijn vervuild, vertonen barsten en er ontbreken op verschillende plaatsen belangrijke onderdelen. Gestart wordt met de statie tegenover basisschool Go Shil! “Rechts zie je nog de originele steen, het Mariabeeld links is een kopie van de jaren 80 of eerder. Bij vorige ingrepen werden foute mortels gebruikt die te hard zijn voor de oorspronkelijke steen, waardoor er heel veel barsten zijn ontstaan”, legt restauratrice Noortje Cools uit.

Tegen oktober moet de statie zijn gerestaureerd. Kostprijs: 50.761,92 euro waarvan 20.000 euro gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Vervolgens zal de stad ook een restauratie van de zes andere staties aanbesteden. Of de ontbrekende stukken opnieuw zullen worden toegevoegd – zoals bij de eerste statie het gezicht van Christus – werd nog niet beslist. Bij de proefrestauratie is dat niet het geval.

De staties dateren van de eerste helft van de 17de eeuw. Ze vormden een gebeeldhouwde bidweg voor Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën in de omgeving van de kerk. Rond 1865 werden de zes staties uit de omringende straten verplaatst naar de buitenmuren van de kerk.