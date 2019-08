Restauratie Plaisancebruggen net op tijd klaar voor nieuwe schooljaar Wannes Vansina

26 augustus 2019

12u17 0 Mechelen De restauratie van de Plaisancebruggen zal net op tijd klaar zijn voor het nieuwe schooljaar. De werkzaamheden eindigen op zondag 1 september.

Arbeiders werken naarstig door aan de restauratie. Afgelopen weekend was dat het geval en dat zal ook komend weekend nog het geval zijn. “De uitvoeringstermijn wordt verlengd met twee kalenderdagen. Bijgevolg zullen de werken eindigen op zondag 1 september”, antwoordt Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) op een vraag van zijn partijgenote Freya Perdaens.

De reden voor de vertraging is de vervanging van een aantal stukken op advies van Expertise Beton en Staal. Perdaens is tevreden. “Knap dat de aannemer verder werkt tijdens het weekend, en hij de afwerking van de werken zo slechts twee dagen later plant. Zo worden extra moeilijkheden voor de schoolgaande jeugd op de eerste schooldag vermeden.”