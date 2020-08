Reizigers misnoegd over schrappen lijn 3: “De Lijn laat ons in de warmte staan” Wannes Vansina

14 augustus 2020

20u23 0 Mechelen Dat er vanaf volgende week geen bussen meer rijden tussen Muizen-dorp en Mechelen, schiet in het verkeerde keelgat van de gebruikers.

Vanaf maandag is de Leuvensesteenweg gedurende twee weken eenrichtingsverkeer ten gevolge van werkzaamheden ter hoogte van de Tangent. De Lijn past de dienstregeling voor de streeklijnen 284 en 285 aan. De halteplaats in de Stationsstraat verschuift naar de achterkant van het station, naar de plek van de bussen voor Planckendael.

Stadslijn 3 wordt geheel geschrapt, wat betekent dat er geen bus meer rijdt door het dorp van Muizen. “Die bus rijdt om het halfuur en zit bijna altijd vol. Die mensen moeten nu allemaal hun plan maar trekken. De Lijn laat hen in de kou, eh… warmte staan”, zegt regelmatige gebruiker Harry Viaene.

Trein

Volgens de Muizenaar moet het toch mogelijk zijn geweest om een oplossing te vinden. “Bijvoorbeeld door de streeklijnen van hun route te laten afwijken, al is het maar een keer per uur. Een andere oplossing ware geweest het gebruik van de Lijnkaart mogelijk te maken op de trein. Maar schrappen is simpeler”, klinkt het boos.

Volgens Sonja Loos, woordvoerder van De Lijn, is het vaak puzzelen bij wegenwerken om een omleiding uit te werken die binnen de voorziene rijdtijd – vastgelegd in de chauffeursdiensten - past. “Een omleiding mag niet teveel tijd vragen, want dan zou de buschauffeur door de extra rijtijd die nodig is om de omleiding te rijden, te laat zijn om zijn volgende rit te beginnen. Als die rit dan op een andere lijn is, dan loopt ook die lijn vertraging op. Zo raakt de dienstregeling lokaal helemaal ontregeld.”

Colomabrug

Volgens Loos was het mogelijk een omleiding uit te werken voor 284 en 285, maar niet voor 3. “Ook de Colomabrug ligt nog uit. Beide werken samen impliceren voor lijn 3 een gigantische omleiding. Omrijden via Hofstade kost 17 minuten extra rijtijd en via Bonheiden 18 minuten rijtijd. Tijd die we niet hebben in de huidige diensten.”

Ze wijst erop dat het maar over veertien dagen gaat en dat het tijdens de zomermaanden én door corona eerder rustig is op de lijn.

Volgens schepen van Openbare Werken Patrick Princen was De Lijn initieel van plan om de streeklijnen nog enkel staduitwaarts te laten rijden. “Voor ons kon dat niet, waarop we tot deze oplossing zijn gekomen. We hebben er het maximale uit proberen halen”, aldus de schepen.