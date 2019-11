Reiger crepeert nadat hij verstrikt raakt in visdraad Wannes Vansina

19 november 2019

13u07 0 Mechelen “Het dier moet een ellendige dood zijn gestorven.” Natuurpunt Mechels Rivierengebied deelt op sociale media een foto van een reiger die verdronk nadat hij een vis met visdraad opat. “Ik hoop dat vissers door dit choquerend beeld wat omzichtiger gaan omspringen met hun materiaal”, zegt vinder Nils Iwens.

De foto van Iwens doet denken aan de plastic soep aan de andere kant van de wereld en de bijhorende foto’s van onnoemelijk dierenleed. Maar het gebeurt duidelijk ook bij ons dat dieren in ons afval verstrikt raken en een vreselijke dood sterven.

In dit geval in de Leuvense Vaart in Schiplaken. “Ik was met de fiets op weg naar een excursie in Herent toen ik ter hoogt van de staketsels aan de aanmeerplaatsen – waar vaak vissers zitten – iets in het water zag drijven. Ik heb op de houten palen moeten balanceren om er bij te kunnen”, vertelt de voorzitter van de Mechelse kern van Natuurpunt Mechels Rivierengebied.

Visdraad

Groot was zijn ontzetting toe hij zag waaraan de blauwe reiger gestorven was. Het dier zat ten gevolge van een visdraad met zijn poot vast aan zijn snavel. “Hij moet een vis met visdraad hebben opgegeten en vervolgens hebben geprobeerd om met zijn poot de draad weg te krijgen. Het dier moet enorm hebben geleden.”

“Ik vraag mij ook af of niemand het dier heeft zien sukkelen. Op het jaadpad passeren veel fietsers. Ik zou alvast ingrijpen.”

Skelet

Hij nam de dode reiger mee naar huis en liet het dier onderweg nog zien aan een visser. Hij wil het skelet mét de visdraad zoveel mogelijk tonen. Mogelijk krijgt de reiger een plaats in het bezoekerscentrum van Natuurpunt in Muizen. “Het is zo’n triest beeld. De helaasheid van het tafereel is enorm.”

Over de hoeveelheid afval in onze waterlopen en het aandeel daarin van vissers, heeft hij geen idee. “Ik ben geen fan van vissen – ik vind het sadistisch, maar dat is een andere discussie – maar ik wil hen met dit choquerend beeld wel vragen om omzichtiger om te springen met hun materiaal.”

Roadkills

Iwens is niet aan zijn proefstuk toe. Hij heeft op Facebook ook een mapje met ‘roadkills’: foto’s van aangereden dieren. “Ik weet het, het is luguber. Maar er valt iets aan te doen. Mochten we onderaan onze omheiningen een opening laten waar egels en andere dieren langs kunnen, het zou al helpen. Als ze van tuin naar tuin kunnen, krijgen ze een groter gebied om in te leven.

“Meer mensen zouden ook hun tuin moeten laten verwilderen in plaats van dat steriele millimeteren van het gras. Dieren hebben nood aan wat verwildering om in te schuilen.”