Regionalisering Maanrockrally leidt niet tot kwaliteitsverlies Wannes Vansina

11 juni 2019

De finalisten van de 23ste editie van de Maanrockrally zijn bekend. De bands Apparently Not (alternatieve rock), Breakfast At Midnight (hard rock), Frantzis (pop), Moody Mae (hiphop), Twin Pixie (electronica) en Wijsneus (pop) wisten bij drie voorrondes de jury het meest te overtuigen en mogen bijgevolg op Maanrock spelen. Het gaat in tegensteling tot de voorbije jaren om groepen uit de Mechelse regio. “De Maanrockrally was een nationaal gegeven met als gevolg dat we overspoeld werden met inschrijvingen. Dat was goed voor de kwaliteit, maar we zijn ons gaan afvragen of we diezelfde kwaliteit niet konden vinden in het Mechelse”, zegt Kristof Vande Gaer. Voor deze editie moesten de bands een link hebben met de stad om te kunnen inschrijven. “Wat blijkt: de kwaliteit in Mechelen zit in stijgende lijn. We krijgen een heel sterke finale”, aldus Vande Gaer. Een van de finalisten is Wijsneus, dat Nederlandstalige pop brengt. “De rally was heel plezant om te doen en we kijken al uit naar de finale. Ik kom elke editie naar Maanrock. Dan is het leuk om er ook eens op het podium te kunnen staan”, zegt Laura Haemels. De band bestaat een kleine twee jaar en nam al drie nummers op, alsook een videoclip met Stefaan Degand.