Regionaal voedseldistributieplatform gaat van start in Mechelen: “Recupereren voedseloverschatten en creëren jobs” Antoon Verbeeck

07 februari 2020

17u27 0 Mechelen De stad Mechelen en Ecoso vzw hebben binnen het Europees project Flavour een regionaal distributieplatform met de naam Foodsavers opgericht. Voedseloverschotten recupereren, voedselondersteuning geven aan maatschappelijk kwetsbare mensen en tegelijk tewerkstellingskansen creëren zijn de doelstellingen van het project. De gemeentes Putte en Bornem sloten zich hier al bij aan.

“We leven in een welvarende regio waar helaas ook een realiteit van armoede is. De vraag naar voedselondersteuning stijgt, maar bestaande organisaties vinden moeilijk extra ruimte of vrijwilligers om uit te breiden. Een sociaal voedseldistributieplatform kan een antwoord zijn op deze uitdagingen. We geloven daarvoor in samenwerking met andere steden en gemeenten. Door de krachten en middelen te bundelen over de stadsgrenzen heen, kunnen we veel meer kwetsbare gezinnen bereiken met gezonde voedingspakketten”, aldus Gabriella De Francesco (Vld-Groen-M+), schepen van Sociale Zaken en Armoedebestrijding in Mechelen.

Schenkers

Op dit moment is er al een overeenkomst met Colruyt (dagelijks), Metro (twee maal per week), en Bel’Orta (wekelijks) voor de ophaling van voedseloverschotten. Er lopen nog gesprekken met mogelijke andere schenkers. De overschotten gaan van de koelwagen naar de koelcel in het magazijn van Ecoso, naast De Kringwinkel in Mechelen-Noord. Daar worden ze gesorteerd en vervolgens worden de pakketten bezorgd aan mensen die het nodig hebben, via organisaties die instappen in het project. Momenteel zijn dat er een 15-tal, waaronder een aantal grote bestaande voedselbedelingen, maar ook De Keeting, CAW Acute Opvang, een aantal scholen waar kinderen uit kansarme gezinnen zitten, sociaal restaurant Refuge enzovoort.

Jobs

“Met Foodsavers creëren we bovendien ook jobkansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt”, vult Koen De Bock van Ecoso vzw aan. “Sinds maandag zijn vier medewerkers aan de slag in ons magazijn in Mechelen-Noord om het voedsel te verdelen in pakketten. Op die manier dragen we met Ecoso ons steentje bij aan de maatschappelijke uitdagingen van vandaag.”