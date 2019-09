Regen geen spelbreker tijdens Fintro Dwars door Mechelen Antoon Verbeeck

29 september 2019

De weergoden waren vandaag de 3.000 deelnemers van de Fintro Dwars door Mechelen goedgezind. De zon scheen en er was een licht briesje. Dat leverde bij de deelnemers lachende gezichten op, toch aan de start van het loopevenement. De lopers kregen eerst een stuk langs de Dijle voorgeschoteld en mochten daarna lopen door het historisch stadscentrum. Wat zeer typerend is tijdens de Fintro Dwars door Mechelen, zijn de verschillende bedrijven en verenigingen die zich inschrijven en met grote groepen deelnemen. Zo organiseerde vzw Prinses Harte voor de zevende keer haar eigen event ‘Run4Harte’. “Een 140-tal sympathisanten liepen met een t-shirt van onze vzw hun kilometers. Run4Harte is ondertussen geëvolueerd naar een activiteit waarbij het communitygevoel primeert: samenlopen, je vrienden maar evengoed onbekenden toejuichen. Elkaar tot aan de meet ondersteunen”, aldus Johan Muyldermans van Prinses Harte.