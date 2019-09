Reebok die al twee maand op schooldomein vastzit eindelijk gevangen Wannes Vansina

23 september 2019

20u09 0 Mechelen Het Wildlife Intervention Team en dierenarts Patrick De Smedt hebben afgelopen weekend een reebok gevangen in Campus Caputsteen in Mechelen. Het dier zat al sinds het begin van de zomervakantie vast op het schooldomein.

Het was geen sinecure om het dier te vangen. “Het dier rende eerst naar de ingang van kinderdagverblijf Stijn en Stientje. Omwille van de vele buurtbewoners die daar aan de straatkant toekeken, was het onmogelijk om veilig een verdovingspijl af te vuren. Het rende de speelplaats op en zocht vervolgens zijn toevlucht op de parking van de school. Daar kon het worden ingesloten met nadarhekken. Dachten we. Het reebokje wist te ontsnappen en werd uiteindelijk aan de kant van GO! basisschool Lyceum ingesloten en verdoofd”, zegt Katie Steemans, directeur van Busleyden Atheneum-campus Caputsteen.

Hartstilstand

De verdoving was nodig omdat reebokjes van angst een hartstilstand kunnen krijgen. Met de reddingsoperatie komt een einde aan een verblijf van ruim twee maanden op campus Caputsteen. “Het reebokje zat al eens geklemd tussen de spijlen van de automatische campuspoort. Ook de drukte die de terugkeer van de leerlingen met zich meebrengt, maakte van ons groene campusdomein geen goede bestemming meer”, aldus Steemans. “Maar door de grootte van ons domein wist het dier zich steeds te verstoppen waardoor het moeilijk was om het te verjagen.”

Vrijwilligers

Na eerst officiële natuur- en dierenverenigingen te hebben aangesproken, namen uiteindelijk vier vrijwilligers van het Wildlife Intervention Team de operatie op zich. Dierenarts Patrick De Smedt van Animalcare in Erps-Kwerps stond hen vrijwillig bij. Het reebokje werd vrijgelaten in een weide in de omgeving van Mechelen.