Recordaantal inschrijvingen in Mechels deeltijds kunstonderwijs Wannes Vansina

04 oktober 2019

19u16 0 Mechelen Het deeltijds onderwijs groeit voor het achtste jaar op rij. Zowel de Academie voor Beeldende Kunsten als het Conservatorium in Mechelen telt meer leerlingen. Samen klokken ze af op 4.581, een record.

De Academie rondt voor het eerst de kaap van 2.000 leerlingen, 2.076 om precies te zijn. Ook het aantal inschrijvingen in het Conservatorium bereikt recordhoogte: 2.505. De Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn tenslotte trekt 62 leerlingen van over de hele wereld.

“De groei van het aantal leerlingen is mee te verklaren dankzij het nieuw decreet deeltijds kunstonderwijs van vorig jaar. Jarenlang konden we geen nieuwe vakken oprichten, maar in het nieuw decreet is die programmatiestop opgeheven en daar hebben onze scholen in Mechelen preventief en maximaal op ingespeeld”, legt schepen Björn Siffer, bevoegd voor het deeltijds kunstonderwijs in Mechelen, uit.

Al is dat volgens de politicus niet de enige reden. “Ons deeltijds kunstonderwijs heeft de groei niet enkel aan externe of decretale factoren te danken, maar ook aan zichzelf. Door tal van activiteiten extra muros zijn onze drie instellingen het hele jaar door dynamisch aanwezig in het cultureel weefsel van de stad. Concerten of opvoeringen brengen Mechelaars op een laagdrempelige manier in contact met de verschillende disciplines.”

In de verschillende instellingen geven 150 leerkrachten les.