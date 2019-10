Recordaantal gezinnen in Planckendael tijdens Nationale Kinderkankerdag: “Met een ziek kind is het moeilijk om iets samen te doen” Wannes Vansina

06 oktober 2019

16u30 0 Mechelen In Planckendael vond zondag de 26ste editie plaats van de Nationale Kinderkankerdag. Nooit eerder schreven zoveel gezinnen met een ziek kind zich in. Maar voor de organisator wordt het intussen alsmaar moeilijker om het initiatief financieel rond te krijgen. De gezinnen zijn daarentegen blij: “We kunnen eindelijk iets samen doen.”

De patiëntjes tot 14 jaar werden ’s ochtends met hun familie enthousiast onthaald door onder meer een trommelkorps. Vervolgens mochten ze in de evenementenhal een lunchpakket afhalen en konden ze zich laten schminken om goed uitgerust het dierenpark in te trekken. “1.200 personen hebben zich ingeschreven. Ik moet er iets op vinden om weer minder volk te hebben”, zegt organisator Karel Verbist.

Gelukkig betekent de grote opkomst niet dat er meer kinderen met kanker zijn. Wel integendeel. “Er zijn er minder. De chemo en andere therapieën zijn zo aangepast dat de kinderen vroeger buiten kunnen, al zijn er natuurlijk nog altijd die niet mogen. Meer dan 86 procent van de kinderen geneest. Tien jaar geleden was dat anders. De Nationale Kinderkankerdag blijft belangrijk. Als een kind kanker heeft, dan heeft de hele familie het.”

Geen onderscheid

Vandaar dat het evenement geen onderscheid maakt tussen patiëntjes en hun broertjes en zusjes. Op het einde van de dag krijgen ze allemaal hetzelfde cadeautje. “Hier zijn vandaag verplegers en een dokter aanwezigheid, voor de zekerheid. Zonder zou ik een bezoek aan Planckendael destijds met mijn eigen zieke zoon ook niet hebben aangedurfd. Maar eigenlijk zijn ze niet nodig. Hier zijn geen zieke kinderen! Er zijn er die in een rolstoel aankomen, maar opstaan om onze indiaan een hand te geven.”

De patiëntjes zijn te herkennen aan een koord met hun naam om hun hals, een rolstoel en een bleke teint. Maar de glimlach van alle kinderen is dezelfde. Voor de zusjes Alyssia (9), Amelyne (7) en Laurynn (4 jaar) uit Ham was het de derde keer. “Dit is voor ons een afsluiter”, zegt mama Karen Vanderbiezen. “Alyssia heeft twee jaar leukemie gehad, voorlopig is alles in orde. Dit is een prachtig initiatief. Toen ze nog ziek was, gaf de Nationale Kinderkankerdag de kans om eens als gezin iets samen te doen.”

Palliatief

Shea (8) uit Zelzate vocht tegen acute lymfatische leukemie. “Een hele zware periode”, zegt mama Coralie Van Berkum, “met heel veel chemo’s en beenmergpuncties. Toen vond ze het erg dat ze nergens naartoe kon. Hier zijn zieke kinderen wel welkom.” Leeftijdsgenoot Daan Bourmans uit Hemiksem streed zes jaar tegen een tumor in zijn buik. Ook hij lijkt genezen. Voor hem was het een blij weerzien met zijn verplegers en collega patiëntjes. Ook de politieauto vond hij top. “Straks naar de pinguïns!”, zegt hij.

Helaas loopt het niet altijd goed af. Een papa en zijn dochter kwamen een cadeautje ophalen voor de zus. Het zwaar zieke meisje kwam al vijf keer naar de Nationale Kinderkankerdag, vandaag is ze er niet bij. “Ze is al acht jaar ziek, van haar eerste levensjaar. Gisteren is ze aan een hersentumor geopereerd. Ze heeft spijt dat ze er niet kan zijn. De operatie is goed verlopen, maar ‘het’ kan niet weg. Ze blijft palliatief”, vertelt de papa.

Cadeautjes

Voor Verbist is de Nationale Kinderkankerdag telkens weer een emotioneel moment. Hij is blij dat hij wordt bijgestaan door vrijwilligers, maar financieel blijft het duur. Het busvervoer van de acht oncologische centra naar Planckendael kost te veel geld, de cadeautjes gevuld krijgen wordt moeilijk. “We moeten bedelen. Ik weet niet hoe we dat gaan volhouden, want alles is na vandaag op.” Daar moet dus een oplossing voor gevonden worden.