Rechter tegen man die vrouw “terroriseerde” en illegale wapens bezat: “Ik kan u niet zwaarder straffen dan u al gestraft bent” Wannes Vansina

07 september 2020

14u42 1 Mechelen Een Mechelaar diende zich maandag te verantwoorden voor verboden wapenbezit en het slaan en bedreigen van zijn echtgenote. “Ik denk dat u al een serieuze straf hebt gekregen, veel zwaarder dan dat ik u kan geven”, aldus de rechter.

De politie moest vorig jaar twee keer tussenkomen bij beklaagde omwille van ruzies in de familiale sfeer. De eerste keer was de man in de tuin. Hij hield een geweer tegen zijn hoofd met de intentie om zelfmoord te plegen en zou zijn jongste (en minderjarige) zoon hebben gevraagd of hij ook eens wilde schieten. Zijn vrouw belde de politie. Bij aankomst van de politie zat hij overigens alweer in zijn kamer.

Een halfjaar later moest de politie opnieuw tussenkomen nadat hij zijn vrouw hardhandig had aangepakt. “In die dertig jaar dat we samen waren, had ik nog nooit zoiets gedaan. Mijn stoppen zijn doorgeslagen”, verklaarde hij de rechter. Later zou hij nog in een telefoongesprek met diezelfde zoon de vrouw bedreigd hebben: ‘Als mama niet doet wat ik zeg, dan breek ik haar bakkes’.

Later zou de vrouw nog een heleboel wapens gaan afgeven aan de politie die de man illegaal of zonder vergunning bezat. “Geërfd van mijn vader en gekregen van mijn broer”, luidde zijn verklaring.

De hel

Volgens de verdediging begon het fout te lopen toen beklaagde zijn goede betrekking als commercieel directeur verloor bij een reorganisatie. Hij sukkelde in een depressie en begon te drinken. Het ging van kwaad naar erger, ondanks begeleiding en opnames.

“Ze hadden een goed huwelijk, maar de laatste vijf-zes jaar heeft hij haar geterroriseerd. Het was de hel”, schetste haar advocaat. Hij vroeg een symbolische euro schadevergoeding. De vrouw was niet aanwezig. “Het was haar wens te laten weten dat ze hem het allerbeste toewenst en dat ze wil dat hij zich goed laat begeleiden.”

Beklaagde zal het nodig hebben: na de scheiding – waarna hij haar toeliet in het huis te blijven wonen - werd een tumor vastgesteld. “Op het moment dat u uw vrouw het meest nodig hebt, kan u niet op haar terugvallen”, stelde de rechter vast. Ze raadde hem aan niet te licht te gaan over de trauma’s die hij bij zijn ex en zoon heeft achtergelaten. “Gebruik de tijd die u nog heeft.”

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.