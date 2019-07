Rechter gelooft smoesjes van dievegge niet: “Werkstraf van tachtig uur” TVDZM

08 juli 2019

14u33 0

De rechter in Mechelen heeft een vrouw schuldig begonnen aan een reeks diefstallen. Zo ging ze er in juni vorig jaar vandoor met een blouse van 150 euro in de kledingwinkel Femina, stal ze enkele goederen in een supermarkt op de Bruul én nam ze in een parfumwinkel een flesje parfum mee. De diefstallen buiten de parfum werden betwist. Zo was de zak die ze had gestolen in de supermarkt afkomstig van haar vriendin die in de winkelstraat op haar stond te wachten. “En hoe die blouse in dat zakje is geraakt, weet ik niet”, zei de vrouw op zitting. De diefstal van het flesje parfum werd dus wel toegegeven. “Dat heb ik gedaan omdat het zo de snelste manier was om op het politiekantoor te geraken omdat agenten in mijn eigen zaak geen klacht wilden noteren”, besloot de vrouw. Op basis van het politie-onderzoek en het bekijken van de camerabeelden bleek er geen sprake te zijn van ‘de vriendin’. Daarom veroordeelde de rechter haar tot een werkstraf van tachtig uur en een geldboete van 400 euro. Of er beroep zal worden aangetekend, is nog niet bekend.