Rechtbank wil heropstarten na coronacrisis en schakelt de stad in: “Stadsschouwburg wordt tijdelijke wachtruimte” Tim Van Der Zeypen

06 mei 2020

16u00 0 Mechelen De Mechelse stadsschouwburg, schuins tegenover de rechtbank, gaat vanaf volgende week dienst doen als wachtruimte voor mensen die op de rechtbank moeten zijn. Op die manier kan de rechtbank, de social distancing van zijn bezoekers tijdens het wachten op de behandeling van hun zaak verzekeren.

Nu de opgelegde maatregelen van de federale overheid stilaan aflopen en iedereen zich klaar maakt om het leven weer op te pikken na de lockdown, bereidt ook de rechtbank in Mechelen zich stilaan voor. Vanaf volgende week zullen er stelselmatig meerdere zaken op de rechtbankrol komen. “Sinds kort wordt er ook opnieuw gedagvaard door deurwaarders”, zegt Mechels afdelingsvoorzitter van de Antwerpse rechtbank Theo Byl uit.

Om de heropstart in goede banen te laten verlopen en om de social distancing van de rechtbankbezoekers te kunnen blijven garanderen, schakelde de afdelingsvoorzitter, de stad Mechelen in. “We hebben hen gevraagd of we de stadsschouwburg mochten gebruiken als wachtruimte. De stad was vrijwel meteen bereid om me te werken”, luidt het nog bij afdelingsvoorzitter Byl.

TV-schermen

Vanaf maandag kunnen alle mensen die op het vredegerecht of de arbeids-, familie- of politierechtbank moeten zijn, worden opgevangen in de stadsschouwburg. “Iedereen die op de rechtbank moet zijn, zal daar worden verwelkomd door een bode van de rechtbank en de stad om vervolgens via een melding op een tv-scherm te worden ingelicht wanneer hun zaak zal worden behandeld alsook welke route ze zullen moeten volgen”, aldus Byl.

Momenteel brengen ze achter de schermen van de rechtbank alles in orde om niet enkel de routes in orde te krijgen maar ook om alle zittingszalen coronaveilig te maken. Mogelijks zullen er dus ook enkele zittingen op andere locaties dan normaal worden gehouden. Zeker is al wel dat ingang van de rechtbank opnieuw de groene poort in de Keizerstraat wordt. De huidige ingang in de Voochtstraat zal dan weer een uitgang worden.

Innoverend

De uitbreiding van de wachtruimte voor de Mechelse rechtbank is opnieuw één van de vele innoverende ideeën van afdelingsvoorzitter Theo Byl. Hij was niet enkel de eerste rechtbankvoorzitter die, na overleg met provinciaal voorzitter Bart Willockx, maatregelen tof naar aanleiding van het COVID-19 virus. Zo sloot hij midden maart de deuren van de griffie en liet hij zittingen doorgaan in grotere ruimtes.

Enkele dagen later werd er beslist om in Mechelen enkel dringende zaken te behandelen en eind maart gingen werden in Mechelen de eerste processen met een videoverbindingen gehouden. Vanaf 18 mei hoopt de afdelingsvoorzitter om de draad volledig weer op te pikken met meerdere correctionele zittingen per week. Tot slot zullen mondmaskers, indien de social distancing niet kan worden gegarandeerd, voor iedereen worden verplicht.