Rechtbank veroordeelt broers voor bezit van drugs én verboden wapens

13 december 2019

Twee broers zijn door de rechter in Mechelen veroordeeld voor het bezit van drugs en verboden wapens. Nadat een van hen op 15 april 2018 werd betrapt tijdens een verkeerscontrole, volgde er een huiszoeking. Die leverde heel wat op. Zo troffen de agenten XTC, cocaïne, Speed, GHB, enkele injectienaalden en een vechtstok aan. Beide broers lieten zich vorige maand door hun advocaat verdedigen. Het parket eiste strengen straffen van acht maanden tot een jaar. De rechter was milder. Een van de broers kreeg drie maanden met uitstel en zal een geldboete moeten betalen van 8.000 euro waarvan 6.400 euro met uitstel. De andere broer kreeg een opslorping van straf. Hij werd recent nog veroordeeld in een andere drugszaak.