Rechtbank verklaart Il Capriani failliet Wannes Vansina

26 augustus 2019

19u20 0 Mechelen De rechtbank heeft Capriani Lakeside failliet verklaard, de bvba die het Italiaanse restaurant aan Battenbroek in Mechelen uitbaatte. Sindsdien is het gesloten.

Il Capriani opende de deuren in de zomer van 2015 in het nieuws clubhuis van de Mechelse Waterski Klub (MWK) aan de Blarenberglaan. Dat in aanwezigheid van tal van BV’s, waarvan sommige met de helikopter werden aangevlogen. Klanten konden er tot vorige week gezellig tafelen met zicht op het meer. Tot de ondernemingsrechtbank de bvba woensdag failliet verklaarde op dagvaarding van een schuldeiser.

De vereffening betreft enkel Il Capriani Mechelen, niet de andere vier restaurants van dezelfde eigenaars in Antwerpen, Turnhout en Brussel. De eigenaar heeft nog niet gereageerd, de voorzitter van MWK wenste geen commentaar te geven.