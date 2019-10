Rechtbank verklaart bistro Louis failliet Wannes Vansina

18 oktober 2019

14u03 3 Mechelen De ondernemingsrechtbank heeft PJ’s failliet verklaard, de bvba achter bistro Louis op de Vijfhoek in Mechelen. De zaak bestond geen twee jaar.

Horeca op de hoek van de Vijfhoek en de Hanswijkstraat lijkt geen lang leven beschoren. Louis kwam in december 2017 in de plaats van Mona’s Toast and Tea, dat ook al niet erg lang bestond. Overigens waren de huidige uitbaters van Louis deels al niet meer dezelfde als de oprichters. Volgens curator Etienne De Ridder is er wel een kandidaat-overnemer.

De sluiting is pijnlijk voor de jongen Louis, naar wie de zaak werd vernoemd. Eerst ging de Louis op de Botermarkt van zijn mama na geen jaar failliet, nu dus die van zijn papa op de Vijfhoek.