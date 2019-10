Rechtbank legt 55-jarige uitbater van hand carwash beroepsverbod op van drie jaar TVDZM

18 oktober 2019

15u55 0 Mechelen De rechter in Mechelen heeft een 55-jarige Pakistaan schuldig bevonden aan een hele reeks feiten van sociale fraude. Naast fikse geldboetes kreeg de vijftiger ook nog een beroepsverbod van drie jaar opgelegd.

De hand carwash langs de Gentsesteenweg in Mechelen kreeg in september 2018 verschillende keren bezoek van de sociale inspectie. “Daarbij werden telkens heel wat overtredingen vastgesteld. Zo werd er fraude met werkaangiftes vastgesteld net zoals inbreuken vastgesteld op het fout of te laat uitbetalen van lonen en was er ook sprake van illegale arbeid”, klonk het vorige maand in de vordering van arbeidsauditeur Gianni Reale.

In het pleidooi van de advocaat van de 55-jarige uitbater werden de feiten niet betwist maar wel geminimaliseerd. Zo was een ochtendlijke controle-actie van de sociale inspectie, waarbij twee niet ingeschreven arbeiders werden betrapt, een toeval: “De arbeiders waren ingeschreven om te werken maar dit pas vanaf later op de dag. De reden? Hun collega was aan het ontbijten maar er kwam plots een gehaaste klant binnenwandelde.”

Beroepsverbod

De Mechelse arbeidsauditeur hechtte daar weinig geloof aan. Onder meer omdat deze controle gebeurde na eerdere controles waarbij toen ook al gelijkaardige vaststellingen gebeurden. “Bovendien vonden er na deze vaststellingen nog andere controles plaats en bleef de 55-jarige uitbater verder doen”, besloot Reale.

De rechtbank volgde de arbeidsauditeur en oordeelde na beraad dat de feiten voldoende bewezen zijn. Er werd een effectief beroepsverbod opgelegd van drie jaar. Net zoals een geldboete die opliep tot duizenden euro’s en een celstraf van een jaar met uitstel. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, was nog niet bekend.