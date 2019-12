Rechtbank heeft er genoeg van, straf van druggebruiker (21) herroepen TVDZM

18 december 2019

Een 21-jarige man uit Mechelen zag zijn straf met uitstel vandaag ingeruild worden in een effectieve celstraf. De jongeman stond vorige maand opnieuw voor de rechter omdat hij ondanks de straf met uitstel steeds opnieuw in aanraking kwam met het gerecht. Het openbaar ministerie tilde toen al zwaar aan de feiten. Volgens hen blijft hij maar drugs gebruiken. Hoewel precies dat een van de voorwaarden was. De verdediging vroeg alsnog enige mildheid. “Hij weet van geen hout pijlen maken omdat hij geen vaste job vindt”, zei de raadsman van de jongeman. “Zijn gebruik is in ieder geval sterk verminderd.”