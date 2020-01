Rechtbank gelooft man die beweerde dat zijn wagen beschadigd raakte bij ongeval niet TVDZM

17 januari 2020

13u00 0

De rechtbank in Mechelen heeft een 35-jarige uit Anderlecht schuldig bevonden aan oplichting. In In oktober 2017 bood hij zich plotseling aan als slachtoffer van een verkeersongeval. Vlak hiervoor was een brommer gebotst met een personenwagen. Tijdens die val, althans zo beweerde beklaagde, zou de bromfietser ook het voertuig van de 35-jarige hebben beschadigd. Een brandweerman die het ongeval zag gebeuren sprak zijn verklaringen tegen en ook de politie kwam tijdens zijn vaststellingen tot de conclusie dat het verhaal weinig ongeloofwaardig was. De man zelf bleef op zitting zijn onschuld staande houden. De rechtbank geloofde hem niet en veroordeelde hem tot een effectieve celstraf van negen maanden en een geldboete van 800 euro. “U wou munt slaan uit het ongeluk van anderen”, klonk het vorige maand al op zitting. Of er beroep wordt aangetekend, is nog niet bekend.