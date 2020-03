Rechtbank behandelt enkel dringende zaken: “Wie niet wordt opgeroepen, is hier niet welkom” Tim Van Der Zeypen

16 maart 2020

12u30 1 Mechelen Op de rechtbank in Mechelen zijn maandagvoormiddag alleen dringende zaken en zaken met aangehouden verdachten behandeld. Alle andere zittingen werden uitgesteld. “In de veronderstelling dat de huidige preventieve maatregelen tegen die tijd zijn teruggeschroefd ”, zei rechter Jessica Bourlet. De preventieve maatregelen, die in Mechelen al sinds vorige week vrijdag werden opgemaakt, werden wel aangescherpt.

Zo werd de hoofdingang van het Mechelse gerechtsgebouw in de Keizerstraat sinds maandagochtend afgesloten. Iedereen die vandaag en de komende weken op de rechtbank moet zijn, kan enkel naar binnen langs de andere ingang in de Voochtstraat. Daar stonden twee agenten van Dienst Algemene Beveiliging (DAB). Die dienst staat in Mechelen onder meer in voor de veiligheid op de rechtbank.

Iedereen die de rechtbank wou betreden, werd gecontroleerd. “Enkel diegenen die werden gedagvaard en hier vandaag aanwezig moeten zijn, mochten binnen. Anderen zijn niet welkom”, stelde de Mechelse afdelingsvoorzitter van de Antwerpse rechtbank Theo Byl. De geplande correctionele zitting op maandagvoormiddag ging wel door. Maar ook hier werden enkele maatregelen getroffen.

Troonzaal

Enkel de zittingen met aangehoudenen, zoals een Roemeense koperdief en een gewelddadige winkeldief (25) uit Jette, en andere dringende zaken - al dan niet met een tolk - werden behandeld. Alle anderen zaken werden preventief uitgesteld naar een latere datum. Hetzelfde gebeurde op de burgerlijke rechtbank. Op de politierechtbank werden de zaken dan weer allemaal uitgesteld.

In de zittingszaal zelf werd gevraagd om de nodige afstand te bewaren en werd er handgel ter beschikking gesteld om de handen te desinfecteren voor documenten werden neergelegd

Aan alle gedagvaarde beklaagden maar ook aan de advocaten werd bij aanvang van de correctionele zitting gevraagd om te wachten in de troonzaal, een groot wachtlokaal dat grenst aan de zittingszaal. De stoelen en tafels werden er preventief één meter uit elkaar geschoven om het fysieke contact zoveel mogelijk te beperken. In de zittingszaal zelf werd gevraagd om de nodige afstand te bewaren en werd er handgel ter beschikking gesteld om de handen te desinfecteren voor documenten werden neergelegd.

Griffie gesloten

Tot slot werd ook de griffie van de rechtbank grotendeels gesloten en kwam er een gezamenlijke griffie voor alle rechtbanken. Deze werd gecentraliseerd aan de ingang van de rechtbank. Vrijdag benadrukte de Mechelse afdelingsvoorzitter al om zoveel mogelijk elektronisch of telefonisch te regelen. Zo kunnen rijbewijzen, die moeten worden ingeleverd, per post worden opgestuurd. “Ondanks deze getroffen maatregelen zullen we onze dienstverlening zo maximaal mogelijk proberen te houden”, besluit afdelingsvoorzitter Byl.