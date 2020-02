Recherche arresteert jongeren na overval op pizzakoerier TVDZM

01 februari 2020

16u00 0 Mechelen De recherche van de lokale politiezone Mechelen-Willebroek heeft een brutale overval op een pizzakoerier opgelost. “Twee verdachten werden opgepakt”, bevestigt het parket.

De overval dateert van 20 november 2019 maar raakte nu pas bekend. Een pizzakoerier op weg naar een levering werd toen omstreeks 20.45 uur staande gehouden door enkele onbekenden. “Dat gebeurde op het jaagpad langs de Dijle achter de Thomas More Hogeschool”, vult Kristof Aerts van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket aan.

De koerier moest zijn geld afgeven. Vervolgens vluchtten de daders weg. Over de grote van de buit is momenteel niets geweten. De politie startte meteen een onderzoek op. Zo’n drie maanden later kon de recherche van de politiezone Mechelen-Willebroek de overval oplossen.

Jongeren

Op basis van camerabeelden en doorgedreven onderzoek, konden de speurders twee jonge verdachten identificeren. “Het gaat om één achttienjarige en één minderjarige”, gaat parketwoordvoerder Kristof Aerts verder. Beiden werden meegenomen naar het politiekantoor en verhoord.

De minderjarige verscheen voor de jeugdrechter en zou de feiten hebben toegegeven. “Hij werd aangehouden maar kwam vrij onder voorwaarden”, besluit Aerts. “De meerderjarige betwist de feiten en werd eveneens aangehouden. Hij kreeg een enkelband.”

Het onderzoek naar de straatroof wordt nu verder gezet door de recherche. De meerderjarige zal zich binnenkort allicht voor de Mechelse rechter gaan verantwoorden.