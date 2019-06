Recensie De Vleeshalle: de wereld in Mechelen Annelin Marien

19 juni 2019

10u00 0 Mechelen Ooit een hal waar slagers hun koopwaar aanboden, nu een culinaire hotspot in hartje Mechelen. In De Vleeshalle kan je terecht voor een snelle hap of een uitgebreidere lunch of diner bij de twaalf standhouders en een pop-up. In dit toffe concept kan je van alles wat proeven, van tacos tot kaaskroketten tot Griekse oliebolletjes. Kies een tafeltje aan de zijkant, en vlei je neer voor een leuke eetervaring!

We lopen eerst een rondje door de hippe hal, kwestie van prospectie en een goede keuze te maken. We kiezen als aperitief/voorgerecht een kaasplank van Tapas La Qia en een sushimix van Popfish (beide 15 euro). De kaasplank ziet er verzorgd en lekker uit, en dat is ze ook. Je krijgt zeker genoeg kaas, zes verschillende soorten (die met tijm is mijn favoriet!), met stukjes gelei, stokbrood en notenbrood. De sushi is ook een mooi bord, maar niet de beste sushi die ik al heb gegeten. Hier proef je het verschil wel met een écht sushirestaurant. Er zit wel heel lekkere wasabimayonaise bij.

Als hoofdgerecht neem ik een Vietnamese noedelsalade met varkensvlees van Bambu, mijn zus, die voor de gelegenheid van de partij is, neemt een taco van Alma Libre. De taco (5 euro) is vrij tot zeer pikant, maar wel lekker. Er zit een smakelijke bonenpasta tussen, en genoeg garnituur. Mijn noedelsalade (12 euro) is qua portie zeker groot genoeg. De noedels zelf hebben verrassend veel smaak, en ook het varkensvlees is heel lekker gemarineerd. Er zitten zeker genoeg groenten en kruiden bij, wat het een mooi bord maakt. Er komen ook nems bij, een soort gefrituurde loempia met varkensvlees, de pindanootjes maken het gerecht af.

Onze favoriet van de avond: de loukoumades. ‘De wat?’, zal u denken. Loukoumades zijn een soort Griekse oliebolletjes, in De Vleeshalle verkocht door Nectarist, een Mechelse stadsimkerij. Ze zijn overgoten met een honingsaus, en je kiest nog een topping. Wij kozen popcorn, een goede combinatie. Zeker een aanrader als je van zoet houdt, en toevallig De Vleeshalle passeert! Onze conclusie na een avondje in deze Mechelse hotspot: voor een lunch zeker aan te raden, maar als je veel wilt eten, betaal je ook veel. De Vleeshalle zijn perfect voor een korte stop, een kleine honger, of een vieruurtje/dessert. En natuurlijk ook om allerlei lekker eten te ontdekken!

Contactgegevens:

Huidevettersstraat 7, 2800 Mechelen

info@devleeshalle.be

Openingsuren:

Maandag gesloten

Di-wo-do 11.00-20.00u

Vr-za 11.00u-22.00u

Zon- en feestdagen 11.00u-18.00u

Prijzen:

Afhankelijk van stand tot stand, meestal tussen de 5 en 15 euro.

Scores:

Eten: 7/10

Bediening: /

Comfort: 8/10

Scores: 3,5/10