Rattenvanger pakt plaag in Watertorenstraat aan Wannes Vansina

04 mei 2020

16u39 0

De stad Mechelen heeft de stedelijke rattenvanger ingezet om een einde te maken aan een probleem in de buurt van de Watertorenstraat in Muizen. Dat nadat gemeenteraadslid Marc Hendrickx (N-VA) daar melding van had gemaakt. De vanger plaatste drie buizen met vergif, bewoners namen gelijkaardige maatregelen. Volgens buurtbewoner Walter Hendrickx (geen familie van) met goed resultaat. “Ik heb geen ratten meer gezien en mijn buren hebben ook geen klachten meer”, zegt hij. Volgens de man ontstond het probleem ten gevolge van ontwikkelingen in de buurt, zoals de sloop van een vroegere fabriek, de kap van een bosje en de aanleg van de Luizenbergstraat.