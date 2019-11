Rapper Zediam brengt eerste ‘jong werk’ in Cultuurcentrum Wannes Vansina

08 november 2019

15u38 0 Mechelen Onder de noemer ‘JONG WERK’ krijgen jongeren voortaan de kans om in te breken op de programmatie van Cultuurcentrum Mechelen. De rapper Zadok Bamgboye-Umoru (25), kortweg Zediam, bijt vanavond de spits af.

Zediam is de eerste jonge curator die voor het Cultuurcentrum een vrijdagavondprogramma heeft samengesteld. Vanavond presenteert hij een voorsmaakje van zijn eerste soloalbum ‘Icarus’ dat in november volgend jaar moet verschijnen, maar dat niet alleen. Hij nodigt verschillende bevriende artiesten uit om met het thema van het album aan de slag te gaan.

“Het thema is dat je hoog moet mikken en dat angst om te vallen geen reden mag zijn om te stoppen”, vertelt de Mechelaar, die nu in Antwerpen woont. Vanaf 18 uur worden kunstwerken en gedichten tentoongesteld. Vervolgens vinden enkele optredens plaats. “Dit organiseren smaakt naar meer”, zegt hij.

Het Cultuurcentrum geeft al langer kansen aan jongeren. “In de schoot van H30 of ARTenova groeien heel wat creatieve geesten. Jong talent dat popelt om aan de slag te gaan, door al dan niet zelf op het podium te staan. Daarom lieten we in de programmatie van het Cultuurcentrum ongeveer 20% ruimte voor participatie. Het label JONG WERK maakt heel wat samenwerking mogelijk”, zegt schepen van Cultuur Björn Siffer.

Het label JONG WERK is gegroeid uit het vroegere evenement RADAR, een concept waarbij korte voorstellingen of concerten van jong talent samengebracht werden op een avond.