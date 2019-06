Ramen Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandkerk gerestaureerd na waterinsijpeling Wannes Vansina

24 juni 2019

13u16 0 Mechelen Het water loopt niet meer van de muren van de Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandkerk in Walem. De kapotte glasramen werden gerenoveerd. Kostprijs: 180.000 euro, waarvan 48.500 euro betoelaagd door de Vlaamse overheid.

De glas-in-loodramen van het schip van de kerk waren ernstig beschadigd, net als de natuurstenen monelen. “Oorzaak van de waterinsijpeling was roestvorming op de ijzeren raambruggen. Omdat roest uitzet, sprongen regelmatig stukken uit de ramen. Angstaanjagend”, zegt Eveline De haes, architect van de dienst Monumentenzorg. Het water liep van de muren, zoals nog duidelijk te zien is aan het schilderwerk. “Dat moet in een volgende fase worden aangepakt, als er weer centen zijn”, zegt Jos Tournaye van de kerkfabriek.

Beschermd dorpsgezicht

Schilderwerken zijn het laatste, voor het overige is de kerk in orde. Afgelopen jaren werden al de toren en de dakgoten onder handen genomen. “De kerk brandde af in 1952. Sindsdien bestaat de dakconstructie uit beton. Houtproblemen hebben we hier dus niet”, zegt De haes. De kerk vormt met het kerkhof en de kerkhofmuur een beschermd dorpsgezicht. De kerktoren werd beschermd als monument. “Deze kerk heeft al heel wat te verduren gehad en is meerdere malen gerestaureerd. We zullen altijd zorg blijven dragen voor het monument”, aldus schepen van Monumentenzorg Koen Anciaux.