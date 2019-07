RAM wint vier keer goud tijdens Provinciaal Kampioenschap Wannes Vansina

09 juli 2019

Regionale Atletiekverenigingen Mechelen (RAM) blikt tevreden terug op het Provinciaal Kampioenschap in Turnhout. RAM werd de vierde beste club met zeven medailles, waarvan vier gouden. Twee daarvan werden behaald door Wolf Beckers. De benjamin won goud in het kogelstoten en het verspringen. Pupillen Rik Bastiaens en Lise Verhelst behaalden goud met beste jaarprestaties. Eerstejaars Rik sprong over 1,41m hoog en is daarmee de beste van Vlaanderen. Lise klopte bij de pupillen dan weer nipt de Bonheidense Mirte in een spannende 1.000m, met een tijd van 3min16’35.