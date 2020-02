Radiomaker (30) keert terug in de tijd met podcast ‘Akkerdjie’: “Het bewijs dat mensen, nostalgie echt fijn vinden” Tim Van der Zeypen

11 februari 2020

15u00 0 Mechelen Met zijn 'Akkerdjie' keert Mechelaar Harald Scheerlinck (30) samen met een acteur, schrijver of striptekenaar terug in de tijd. Door zijn podcast haalde hij het afgelopen jaar ook meermaals het nationale nieuws. "Ik wou iets maken waar ikzelf ook naar zou luisteren en kwam uit bij nostalgie. Maar blijkbaar ben ik niet de enige", zegt Harald

Zijn kost verdient hij als programmamaker bij Radio 2 maar sinds een jaar maakt hij ook een eigen podcast. Daarin interviewt hij bekende Vlamingen uit nostalgische tv-programma’s, auteurs of striptekenaars. “Maar geen snelle interviews. Ik neem graag mijn tijd en sta liever wat stil bij dingen”, vertelt Harald.

Al snel had hij verschillende personen in zijn hoofd. Hij begon meerdere van hen te contacteren en niet veel later werd de eerste afspraak al vastgelegd. Een van die eerste gasten in Haralds podcast kon niemand anders zijn dan Paul Ricour. “De detective in Merlina, de reporter in Postbus X en de cafébaas in Interflix”, schetst Harald.

“Akkerdjie”

Pauls catchphrase ‘Akkerdjie’ in die tv-series werd ook meteen dé inspiratie voor de naam van Haralds podcast. “Niet alleen om dat het leuk bekt maar ook omdat het verwondering oproept en het een wat ouder woord is dat op zijn beurt de jeugd triggert”, verduidelijkt Harald. “Paul zelf was ook meteen bereid om mee te werken.”

De eerste aflevering haalde al meteen goede luistercijfers en dat motiveerde Harald om verder te doen: “Om de twee weken probeer ik er eentje te maken. Het moet voor alle duidelijkheid een hobby blijven. Het is zeker niet de bedoeling om er geld mee te verdienen. Ik doe het om mensen een leuk moment te geven.”

Na Paul Ricour volgden al snel andere acteurs zoals Arthur Reijnders van Schuif Af!, Walter ‘Octaaf De Bolle’ Van de Velde, Carry Goosens maar ook striptekenaars Merho, Willy Van Linthout én Vlaams jeugdauteur Marc De Bel. “Veel mensen vragen me soms hoe ik hen kan strikken”, klinkt het nog. “Gewoon vriendelijk vragen doet vaak wonderen.”

Nationaal nieuws

Met zijn podcast haalde Harald ook al vaak het nationale nieuws. “Onder meer met het interview met Danny Timmermans (Robin in Buiten de Zone en Tom in W817)”, herinnert Harald zich. “Tijdens dat interview werd er een ballonnetje opgelaten over een film van W817. Toen ik het publiceerde, namen alle kranten en zelfs alle radio- en tvzenders het nieuws over.”

Net zoals toen Danny Verbist, a.k.a Samson, vertelde over de toekomst van Samson nu Gert ermee ging stoppen én het moment waarop Michaël Pas fantaseerde over een terugkeer van Kulderzipken. “Het was best allemaal schrikken voor mij. Plots gingen de cijfers naar omhoog”, zegt Harald. “Maar het was ook een bewijs dat nostalgie werkt en mensen het tof vinden.”

(Inter)nationaal lijstje

Harald wil nog niet meteen stoppen met de podcast en het lijstje met nostalgische figuren is nog niet meteen uitgeput. “En dat lijstje beperkt zich niet enkel tot Vlaanderen”, lost Harald tot slot een tipje van de sluier. “Ook in Nederland zijn er nog enkele mensen die ze hier zeker herkennen maar misschien niet meteen door hebben. Ook hen wil ik graag interviewen.”

De podcast ‘Akkerdjie’, een podcast vol nostalgie is te beluisteren op de webiste Spotify, iTunes of op Google Podcast.