Racing Mechelen moet meerdere erkennen in sterk La Louvière Centre Joeri Vanderlinden

12 september 2020

10u40 0 Mechelen Racing Mechelen is er niet in geslaagd om de vierde ronde van de Beker van België te halen. La Louvière Centre toonde zich een maatje te groot. De thuisploeg had veel goede wil, maar een echte vuist maken zat er niet in tegen de eerstenationaler.

Dave De Herdt had een plan gemaakt om La Louvière op te vangen, maar dat kon al na één minuut de vuilbak in. De bezoekers openden de score na een vreemde goal. Een voorzet werd ongelukkig gedevieerd door Van Delm en hobbelde voorbij doelman Bielen. Racing meteen op achtervolgen aangewezen, 0-1.

De thuisploeg wou er wel wat van maken, maar de bezoekers zaten er kort op en waren baas in de middenstrook. Racing miste duidelijk de geschorste Heyvaert en de geblesseerde Put op het middenveld. De strijd was aanwezig, maar er kropen veel slordigheden in het spel. Enkel Carrez kon op vrije trap even dreigen. Bezoekend doelman Camara moest de bal van onder de lat duwen.

La Louvière zat in een zetel en had de wedstrijd volledig onder controle, met kansen tot gevolg. Een doelpunt van Ito werd afgekeurd na voorafgaand handspel. Na 28 minuten was het toch raak. Zenadji legde een aflegger in doel, 0-2. Het niveauverschil van twee reeksen was nu zeer duidelijk. Het was zeker niet dat Racing slecht speelde. Zo kon Weydisch Weuts alleen voor doel zetten, maar de beslissende pass kwam er ook nu niet uit. Wat later glipte Weuts toch door de buitenspelval, maar doelman Camara was net iets sneller op de bal. Aan de overkant bleef La Louvière prikjes uitdelen. Kerckhofs verschalkte bijna zijn eigen doelman.

In de tweede helft schoot Racing goed uit de startblokken. Er was balbezit en dreiging, maar het was te onzuiver om La Louvière in de problemen te brengen. Ze toonden hoe het wel moet: de wedstrijd controleren en gepast tegenprikken. Ito sneed heel eenvoudig door de verdediging, werd weinig in de weg gelegd en kon in twee keer afwerken, 0-3. Racing zocht nog naar een verdiende eerredder. Weuts knalde op de vuisten van Camara en een voorzet van Van Der Zyp was te hard voor de ingevallen Robert.

Gemiste strafschop

La Louvière eiste dan meer en meer het balbezit op en ging op zoek naar het vierde doelpunt. Racing zakte weg. Tot ref Van Laere plots een strafschop floot voor de thuisploeg na handspel. Carrez zette zich achter de bal, maar Camara stopte de lage trap. Aan de overkant was het wel raak. Aydouni werd vrijgespeeld en legde de 0-4-eindcijfers vast. Robert kreeg in het slot nog een tweede gele kaart.

Harde cijfers voor Racing Mechelen, dat veel strijd en karakter toonde. Het is echter geen schande te verliezen van een sterke eerstenationaler, dat La Louvière Centre echt wel is. Nu het bekeravontuur voorbij is, wordt het uitkijken naar de eerste competitiematch, volgende zaterdag thuis tegen Diest.

RC Mechelen: Bielen, De Paepe, Van Der Zyp, Van Delm (85’ Van Nuffel), Weydisch (78’ Geysels), Doncos, Hmouda, Weuts, Van Der Brempt (65’ Robert), B. Kerckhofs, Carrez.

La Louvière Centre: Camara, Ito, Samson (74’ Nkou), Utshinga, Zenadji (85’ Lokando), Domoraud Operi (51’ Sbaa), Angeli, Aydouni, Luhaka, Kimbu, Saidane.

Doelpunten: 1’ Van Delm (0-1, eigen doelpunt), 28’ Zenadji (0-2), 53’ Ito (0-3), 88’ Aydouni (0-4).

Geel: Domoraud Operi, Robert.

Rood: 91’ Robert (2xgeel).

Scheidsrechter: Van Laere.