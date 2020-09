Racing Mechelen klopt FC Lille na spektakelstuk in de beker Joeri Vanderlinden

06 september 2020

00u12 2 Mechelen Racing Mechelen heeft zich geplaatst voor de volgende ronde van de Beker van België. Na een aangenaam kijkstuk werd reeksgenoot FC Lille met 5-4-cijfers geklopt. In de derde ronde ontvangt groen-wit La Louvière.

De wedstrijd kon niet beter beginnen voor de thuisploeg. Na vijf minuten zorgde Kurt Weuts al voor de 1-0-voorsprong. Lang kon men niet genieten. Wie anders dan Steven Van De Vreede bracht de score twee minuten later weer in evenwicht. Na een mooie ‘no-look pass’ van Flebus kapte de spits zijn tegenstander uit en plaatste de bal in de winkelhaak, 1-1.

Streep van Van Der Zyp

De match bleef aardig om te volgen, het spel ging goed op en neer. Een poging van Carrez werd van de lijn gekeerd. In de 37ste minuut zorgde opnieuw Van De Vreede voor de Lilse voorsprong, 1-2. Racing zocht nog voor rust naar de gelijkmaker. Weuts kopte echter naast. Een minuut voor de rust probeerde linksachter Nick Van Der Zyp het dan maar vanop dertig meter. De streep ging heel mooi binnen, 2-2. Een wereldgoal!

Net na rust was er appel voor een handsbal in het Lilse strafschopgebied. Ref Saenen zag er niets in. Racing was de betere ploeg en kreeg kansen. Carrez mikte eerst in het zijnet en zijn voorzet-schot kon nog net van onder de lat geduwd worden door doelman De Winter. De daaropvolgende corner pareerde de doelman opnieuw in hoekschop. De derde keer was het wel raak. Weuts kopte zijn tweede doelpunt van de avond in het doel, 3-2. De thuisploeg was nu op dreef. Na een mooie actie legde Heyvaert de bal klaar voor Doncos en de 4-2 was een feit.

Lille moest reageren en deed dat ook. Van De Vreede omspeelde doelman Bielen en wou nog opzijleggen voor een ploeggenoot, maar de pass was niet zuiver genoeg. De aansluitingstreffer kwam er toch toen Gerritsen alleen voor doel werd gebracht en beheerst afwerkte, 4-3. Lille geloofde er weer in en was dreigend. Weuts kon aan de overkant net niet bij een vrije trap om de bal met zijn hoofd in doel te verlengen.

Ingeving van Carrez

Er hing een doelpunt in de lucht en die viel ook na zeventig minuten. Gregory Carrez had plots een ingeving en haalde van ver uit. Doelman De Winter had geen verhaal op de knal, 5-3. Maar nog was het doelpuntenfestival niet gedaan. Na een aangeschoten handsbal in de Mechelse zestienmeter legde scheidsrechter Saenen de bal op de stip. Gerritsen zette de strafschop om en Lille kwam weer een doelpuntje dichter, 5-4. Lille ging op zoek naar de gelijkmaker, maar kon niet echt kansen creëren. Racing kreeg ruimte, maar de score uitdiepen lukte niet.

Een mooie overwinning voor groen-wit, dat de vierhonderd toeschouwers kon verwennen. Het samenzang tussen spelers en supporters werd ingezet. De volgende horde in de beker is La Louvière uit de eerste amateurklasse. Die uitdaging kunnen ze zonder druk aangaan.

RC Mechelen: Bielen, De Paepe, Van Der Zyp, Van Delm, Put, Doncos, Hmouda (89' Van Der Brempt), Heyvaert, Weuts, B. Kerckhofs, Carrez (81' Weydisch).

FC Lille: De Winter, Van Ginckel, Hennes, Trenson, Brouwers, Flebus (79' Grepi), Van De Vreede, Delen, Mariën, D’Huyvetter, Gerritsen.

Doelpunten: 5' Weuts (1-0), 7' en 37' Van De Vreede (1-1 en 1-2), Van Der Zyp (2-2), 54' Weuts (3-2), 60' Doncos (4-2), 65' Gerritsen (4-3), 70' Carrez (5-3), 76' Gerritsen (5-4).

Geel: Mariën, B. Kerckhofs, Put, Van Ginckel, Grepi, Heyvaert.

Scheidsrechter: Saenen.