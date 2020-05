Raadkamer verlengt aanhouding van vijftiger die buurvrouw bewust wou aanrijden Tim Van Der Zeypen

01 mei 2020

De raadkamer in Mechelen heeft de aanhouding verlengd van de vijftigjarige Carine V.C. uit Muizen bij Mechelen. De vrouw wordt verdacht van poging doodslag nadat ze vorig weekend volgens getuigen doelbewust wou inrijden op een buurvrouw.

De feiten worden door haarzelf geminimaliseerd. Zo zou ze de buurvrouw niet hebben willen aanrijding maar enkel wat doen schrikken. “Een poging doodslag lijkt me daarom streng. Dit wordt ook betwist. Er was helemaal geen intentie om haar buurvrouw te doden”, klinkt het bij haar raadsman Bart Vanmarcke. “Wij hebben daarom aan de rechtbank gevraagd om de feiten te herkwalificeren naar bedreiging.”

V.C. en haar buurvrouw hebben al een lange tijd een vete met elkaar. Dit wordt ook niet betwist door de vijftigjarige. Afgelopen zaterdag kwam het opnieuw tot een confrontatie tussen de twee in de Zwijvegemstraat in Muizen. V.C. reed toen met haar wagen, haar buurvrouw voorbij. Die laatst was er aan het wandelen. Er volgde wat geroep en nadat ze haar buurvrouw was voorbij gereden, reed V.C. achterwaarts richting haar buurvrouw.

Elektronische toezicht

Tot een aanrijding kwam het niet. De wagen werd op tijd tot stilstand gebracht. De buurvrouw raakte dus niet gewond. Wel werd de politie van Mechelen-Willebroek erbij gehaald en werd de vijftigjarige opgepakt. De vrouw is geen onbekende voor het gerecht. In november 2019 liep ze nog een veroordeling op voor een winkeldiefstal in de supermarkt Colruyt in Sint-Katelijne-Waver. Na haar verhoor werd ze opgesloten in de gevangenis.

Daar zal ze nu nog zeker een maand langer moet blijven. Advocaat Vanmarcke vroeg aan de voorzitter van de raadkamer om haar onder elektronisch toezicht te plaatsen. “Zo kan ze thuis worden ondersteund door haar echtgenoot en kan ze de nodige psychologische begeleiding volgen”, aldus meester Vanmarcke. “Bovendien kan ze dan ook niet haar buurvrouw lastig vallen.”

Psycholoog

De raadkamer ging daar dus niet op in. Ze stelde wel een psycholoog aan om haar in de gevangenis te onderzoeken. Of er beroep zal worden aangetekend, is nog niet bekend. V.C. heeft het naar verluidt moeilijk in de gevangenis. “Zeker door de huidige coronacrisis waardoor er in de gevangenis weinig psychologische begeleiding mogelijk is”, besluit meester Vanmarcke.