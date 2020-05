Raadkamer verlengt aanhouding van viertal in drugsdossier Tim Van Der Zeypen

15 mei 2020

18u20 0 Mechelen De raadkamer in Mechelen heeft de aanhouding van vier mannen bevestigd. Het viertal werd eerder deze week opgepakt in de woonwijk Galgenberg. Ze worden verdacht voor het verhandelen van drugs.

De politie werd afgelopen dinsdagnamiddag opgeroepen naar de Luchtvaartstraat. Een man gedroeg er zich verdacht. De politie controleerde hem en trof in een zwarte tas, een kilogram cannabis aan alsook een geldsom. Het geld was verpakt in een folder. Op die folder stond een adres in de Zeevaartstraat vermeld. Hierop werd beslist om een huiszoeking uit te voeren op dat adres.

“Bij die huiszoeking werd naast nog een keer twee kilogram cannabis ook nog verpakkingsmateriaal en een lijst met namen en bedragen aangetroffen”, meldde het parket gisteren. “De spullen en drugs werden in beslag genomen.” Na verder onderzoek werden vier mannen opgepakt. Drie ervan werden door de onderzoeksrechter opgesloten in de gevangenis. Een ervan kreeg een enkelband.

Vandaag verschenen ze alle voor de raadkamer. Na beraad werd hun aanhouding met een maand verlengd. Of er beroep zal worden aangetekend tegen de beslissing van de raadkamer is nog niet bekend.