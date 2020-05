Raadkamer verlengt aanhouding van jongere Sekkaki-broer Tim Van Der Zeypen

05 mei 2020

17u00 0 Mechelen Nasr-Eddine Sekkaki, de 29-jarige broer van topgangster Ashraf Sekkaki, blijft aangehouden. De raadkamer verlengde dinsdagvoormiddag zijn aanhouding onder elektronisch toezicht. Hij wordt verdacht voor drugsfeiten.

Vorige week donderdag werd de twintiger opgepakt door de Speciale Eenheden van de Federale Politie in zijn ouderlijke woning. Een dag later verscheen hij voor de onderzoeksrechter. Die plaatste de jongere broer van de Mechelse topgangster in verdenking voor drugsfeiten.

Naar verluidt werd hij op heterdaad betrapt bij een drugsdeal waarna er verschillende huiszoekingen werden uitgevoerd in Mechelen. Tijdens die huiszoekingen werd er opnieuw drugs en cash geld gevonden. De man mocht na zijn voorleiding opnieuw beschikken maar met een enkelband.

Gevangenis

In afwachting van die enkelband verblijft hij wel nog steeds in de gevangenis. Vandaag moest hij voor de raadkamer verschijnen. Zijn aanhouding onder elektronisch toezicht werd vanmiddag met een maand verlengd. Het onderzoek wordt inmiddels verder gezet.

Nasr-Eddine is een van de broers van topgangster Ashraf Sekkaki, die op dit moment een celstraf uitzit in Marokko, en Oualid Sekkaki (26). Ashraf raakte bekend toen hij in 2009 uit de gevangenis van Brugge ontsnapte met een helikopter. Enkele maanden geleden ontsnapte ook Oualid uit de gevangenis van Turnhout.