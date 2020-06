Raadkamer verlengt aanhouding van bewoner (54) die eigen huis in brand stak Tim Van Der Zeypen

26 juni 2020

17u00 0 Mechelen De raadkamer in Mechelen heeft vrijdag de aanhouding van een 54-jarige man met één maand verlengd. De vijftiger verscheen vanochtend voor de raadkamer nadat hij enkele dagen geleden werd opgepakt op verdenking van brandstichting in zijn eigen woning.

Vorige week donderdag moesten de Mechelse hulpdiensten uitrukken naar het gelijkvloers appartement op de hoek van de Elf-Novemberstraat met de Schuttersstraat in Mechelen. Er was brand uitgebroken en die ging gepaard met een hevige rookontwikkeling. De bewoner van het gelijkvloers appartement werd nergens aangetroffen, de bewoners van het bovenliggende appartement moesten worden geëvacueerd.

De bewoner bleef lange tijd spoorloos. Tot buurtbewoners hem enkele dagen geleden hadden opgemerkt in de buurt. De 54-jarige man werd opgepakt en opgesloten in de gevangenis. Vandaag verscheen hij voor de raadkamer. Waarom hij de feiten heet gepleegd is nog niet bekend. Er volgt nog verder onderzoek. Na beraad besliste de raadkamer om de aanhouding met één maand te verlengen. Of hij in beroep gaat tegen de beslissing van de raadkamer is nog niet bekend.