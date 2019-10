QT failliet verklaard: alle Patisserie Verstraelens dicht Wannes Vansina

07 oktober 2019

15u31 0 Mechelen De ondernemingsrechtbank in Mechelen heeft de bvba QT failliet verklaard, de eigenaar van Patisserie Verstraelen in Mechelen en Vilvoorde.

De rechtbank sprak het faillissement uit op 30 september, maar de activiteiten van de winkels in de Désiré Boucherystraat en de Brusselsepoortstraat in Mechelen en de Leuvensestraat in Vilvoorde zouden pas enkele dagen later – op 4 oktober – zijn stopgezet. Sindsdien zijn de winkels dicht. Zaakvoerder Niels Verstraelen wenste geen commentaar te geven en verwees voor alle communicatie door naar curator Dominique Claes. Zij was maandag niet bereikbaar.

Patisserie Verstraelen is een bekende naam. De bakkerij werd opgericht in 1960. De vennootschap achter de bakkerswinkels werd in maart 2015 al eens failliet verklaard, maar de activiteiten werden gewoon verdergezet door een andere. Ruim een jaar later volgde de arrestatie van de eigenaar, de vader van de huidige. Hij zou gebruik hebben gemaakt van een zogenaamde ‘sterfhuisconstructie’ waarbij de levensvatbare onderdelen werden overgenomen door de nieuwe vennootschap terwijl de schuldenberg van meer dan een miljoen euro achterbleef in de oorspronkelijke.

Het onderzoek naar die fraude is nog lopende, maar bevindt zich in een eindfase. De zaak wordt binnenkort behandeld voor de correctionele rechtbank.