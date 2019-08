Qmusic verbreekt wereldrecord ‘Mensen met een Dierennaam’ in dierentuin Planckendael TVDZM

28 augustus 2019

18u15 0 Mechelen In dierentuin Planckendael verzamelden woensdagnamiddag zo’n 161 mensen. Allen hadden ze een dier verscholen in hun voor- of achternaam. Hiermee vestigde radiozender Qmusic ook meteen het wereldrecord: ‘meeste mensen met een dierennaam’.

De opdracht werd woensdagochtend bedacht door Q-dj’s Wim Oosterlinck en Sam De Bruyn voor hun nieuwe collega Inge De Vogelaere. Tijdens ‘Operatie Ochtendshow’ krijgt de nieuwe radiopresentatrice elke dag een nieuwe opdracht waarin ze zich tegenover radiomakers Wim en Sam moet bewijzen dat ze klaar is om samen met hen radio te maken.

Leeuw

Tegen woensdagnamiddag 14.00 uur moest ze dus zoveel mogelijk mensen uitnodigen in de Mechelse dierentuin die een naam van een dier hadden verscholen in hun naam. Maar liefst 161 mensen daagden op. Onder hen Cleo (12) uit Kontich: “Mijn zus Julie had het gehoord op de radio en heeft meteen voorgesteld om mee te doen. In mijn naam zit ‘Leo’ en dat is Latijns voor leeuw.” De twaalfjarige was voor de gelegenheid dan ook verkleed als leeuw. Het pak had haar zus Julie toevallig nog in de verkleedkoffer liggen.

Zes dieren

Cleo was dus een van de velen die zich vanmiddag hadden aangeboden in de Mechelse dierentuin. Tamara Muyshondt spande de kroon. Zij had opmerkelijk genoeg maar liefst zes diernamen verstopt. “Een muis, een hond, een muishond (een wezel), een ara (papegaai), een ram en een mara”, vertelden de Qmusic-presentatoren nog. Tot slot. De vijf meest voorkomende dieren in een naam vandaag waren Kat (14), Os (14), Pauw (10), Rob (8), Vos (7).

“Niet verwacht”

Met de 161 personen vestigde Qmusic dus ook meteen het wereldrecord. Nog nooit eerder waren er op een plaats zoveel mensen tezamen met dieren verstopt in hun naam. Missie geslaagd dus en daar was vooral de nieuwe Q-dj heel blij mee. “Ik had deze grote opkomst niet verwacht. Omwille van het warme weer, de warmte of het feit dat kinderen nog op kampen zijn. Gehoopt had ik het wel”, glundert nieuwe Q-dj Inge De Vogelaere. “Het is wel erg plezierig om te zien hoe enthousiast iedereen is. En nu? Nu, ga ik even naar de dieren kijken (lacht).”