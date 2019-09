PVDA vraagt minimale aanwezigheid van raadsleden Wannes Vansina

02 september 2019

22u54 0 Mechelen Bepaal de minimale aanwezigheidsgraad voor gemeenteraadsleden bij gemeenteraadszittingen en commissievergaderingen alsook welke consequenties verbonden zijn aan het niet nakomen daarvan. Dat stelt Dirk Tuypens (PVDA) voor.

“Johan Van Overtveldt is nauwelijks aanwezig op de gemeenteraad en nooit op de commissievergaderingen, Kristof Calvo bijna nooit op commissievergaderingen. Mensen verwachten terecht dat wie zich engageert om de taak van gemeenteraadslid op zich te nemen, dat ook ernstig neemt”, vindt Tuypens.

Burgemeester Bart Somers (Open Vld) wil het voorstel meenemen bij de evaluatie van het huishoudelijk reglement in april. Dat zal dan een jaar bestaan. Hij wees er wel op dat het niet zo eenvoudig is om politieke activiteit en engagement te meten. “Aanwezigheden is een element, een ander is bijvoorbeeld het stellen van vragen. Ook kwaliteit is belangrijk.”

Van Overtveldt repliceerde dat het niet is omdat je er niet bent dat je geen impact kan hebben via partijgenoten. “Bovendien is er een vergoeding gemoeid met aanwezigheid. Door afwezig te zijn, lever ik een bescheiden bijdrage aan het budget van de stad.”