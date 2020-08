PVDA vraagt meer publiek zwemwater in open lucht: “Mensen zoeken verkoeling tijdens hittegolven, laat dat veilig gebeuren” Els Dalemans

22 augustus 2020

16u47 12 Mechelen De Mechelse afdeling van PVDA vraagt meer publiek zwemwater in open lucht. “Door de coronacrisis kozen velen voor een ‘staycation’, in combinatie met de hittegolf zochten mensen massaal het water op. Zorg er daarom voor dat zwemmen in open lucht veilig en gereglementeerd mogelijk is”, zegt PVDA-gemeenteraadslid Dirk Tuypens

“Er is duidelijk een structureel tekort aan publiek zwemwater, in onze Dijlestad én in de rest van het land. Het stadsbestuur heeft al drie keer extra zwemwater in open lucht aangekondigd, en drie keer werd het een maat voor niets”, zegt Tuypens.

Vrijbroekpark

“Tijdens de vorige legislatuur was er sprake van een publieke zwemvijver in het Vrijbroekpark, bij de voorstelling van het bestuursakkoord vorig jaar werd gezegd dat er gezwommen zou kunnen worden in de Binnendijle. Kort voor de zomer van 2020 werd opnieuw aangekondigd dat Mechelaars tegen 1 augustus extra zwemwater in open lucht zouden hebben.”

Extreme hitte

“Geen enkel plan werd al concreet uitgewerkt, terwijl net nu heel veel mensen de vakantie in eigen land en stad doorbrengen. De weergoden deden daar, voor het tweede jaar op rij, nog eens een stevige hittegolf bovenop. We moeten er dringend voor zorgen dat mensen meer mogelijkheden krijgen om zich tijdens die periodes van extreme hitte te kunnen verkoelen.”

Kat-en-muisspel

“Zwemmen in open lucht is nu niet veilig en gereglementeerd, en dit leidt tot absurde en gevaarlijke situaties. De politie moet dan patrouilleren en controleren, er volgt een kat-en-muisspel… We vragen het stadsbestuur om eindelijk te bekijken wat waar mogelijk is, te overleggen met andere instanties en knopen door te hakken. Zo kunnen de Mechelaars volgend jaar hopelijk wél op meer plaatsen terecht.”

Ook de politieke partij VolksLiga riep de lokale besturen en politiezone Mechelen-Willebroek eerder deze maand al op om zwemmen in openbare vijvers toe te laten.