PVDA rouwt om sluiting postkantoor Wannes Vansina

12 juli 2019

12u34 3 Mechelen Het postkantoor aan het station van Mechelen sluit vandaag vrijdag definitief de deuren. PVDA organiseerde bij wijze van protest een rouwplechtigheid.

Bpost sluit de vestiging omwille van het stationsproject. Dat er geen kantoor komt in de plaats, is niet naar de zin van de PVDA. De oppositiepartij organiseerde daarom een symbolische rouwplechtigheid. “De PVDA pleit altijd voor wat we noemen integrale wijken”, zegt gemeenteraadslid Dirk Tuypens. “Dat zijn wijken waar alle voorzieningen aanwezig en makkelijk bereikbaar zijn, zodat niemand daar lange afstanden voor moet afleggen. Een elementaire dienstverlening als een postkantoor hoort daar zeker bij.”

Bpost liet eerder weten dat omwille van de sluiting het enig overblijvende postkantoor op de Grote Markt zou worden versterkt met onder andere een bijkomende ‘drop locket’ voor pakjes en ruimere openingsuren. Het onderzoekt of er vraag is voor een extra postpunt of Kariboo!-spot in de buurt van het station.