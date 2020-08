Publiek ARSENAAL/LAZARUS geniet van volwaardig programma op bubbelbanken Wannes Vansina

26 augustus 2020

20u24 0 Mechelen ARSENAAL/LAZARUS in Mechelen start op 31 augustus met de ticketverkoop voor het nieuwe seizoen. Op het programma twaalf eigen producties en twaalf gastvoorstellingen, te genieten van op je eigen “bubbelbank”. Snel zijn is de boodschap, want in de zaal van anders 220 bezoekers is nu slechts plaats voor maximaal 76 toeschouwers.

ARSENAAL/LAZARUS koos in deze coronatijden niet voor een alternatieve programma, wel voor een volwaardig aanbod. “De voorstellingen die gepland stonden, zullen plaatsvinden, op een grote van Koen De Graeve en Flat Eath Society na, die werd uitgesteld. We wilden de acteurs en makers niet in de kou laten staan. Dit gaat om hun inkomsten, hun werk”, zegt coördinator publiekswerving Lina Lauwens.

De gezelschappen zullen wel voor een veel beperkter publiek moeten spelen. Het theater neemt tal van maatregelen om alles veilig te laten verlopen. Een ervan is het opdelen van de zaal in “bubbelbanken”. “De zaal wordt elke keer herschikt naar het aantal bubbels. In het beste geval is er plaats voor 76 toeschouwers.”

Gesubsidieerd

Dat kan omdat ARSENAAL/LAZARUS een structureel gesubsidieerd gezelschap is en voor zijn inkomsten dus lang niet alleen afhangt van de ticketverkoop. “We krijgen subsidies om voorstellingen te maken en te spelen en dus doen we dat ook. Wij zijn blij dat we onze zaal nog kunnen openen”, zegt zakelijk leider Manu Devriendt.

Al zijn er uiteraard financiële repercussies. “We hebben beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid en er werd een noodfonds in het leven geroepen van 60 miljoen. Daarnaast kunnen we als producerend gezelschap Tax Shelter-middelen binnenhalen. Zo proberen we toch door het jaar te fietsen.”

Stukken Van Mensen

Het buitengewone seizoen start op 16 september met ‘Stukken Van Mensen’ van het huisgezelschap LAZARUS. Het gaat om zeven voorstellingen met telkens andere gastacteurs op de planken. “Volledig coronaproof met kusscènes op anderhalve meter afstand”, klinkt het.

“Stukken Van Mensen is een staalkaart van inhouden en mensen, een avond waarop spelers even vaak uit hun rol vallen als erin zitten, een doorsnede van wat theater was, is en kan zijn. Doorzichtig, licht, kwetsbaar. En zonder pretentie. Een toneelfeestje dat draait om ongebreideld spelplezier!”

Meer info op arsenaallazarus.be.