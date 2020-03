PTS doneert 750 kg groenten aan mensen in nood Wannes Vansina

26 maart 2020

15u36 0

PTS Mechelen heeft donderdag 750kg groenten geschonken aan Foodsavers, dat momenteel voedselpakketten maakt voor mensen in nood. De groenten werden gekweekt door de leerlingen van de tuinbouwafdeling en zouden normaal verkocht worden in de schoolwinkel. “Met het hamstergedrag tijdens deze coronacrisis, zijn er jammer genoeg minder voedseloverschotten in de warenhuizen. Daardoor liggen veel voedselbanken stil. In onze afdeling tuinbouw van PTS Mechelen hebben we dan weer een overvloed aan groenten. Daarom gaan we samenwerken met het project Foodsavers en doneren we wekelijks een lading verse groenten”, vertelt Luk Lemmens, gedeputeerde bevoegd voor Onderwijs. Het ging onder meer over aardappelen, pastinaak, ajuin en wortelpeterselie.