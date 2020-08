Provincie werkt aan voorstel gevaarlijke kruispunten fietsostrade: “Het is wachten tot daar een dode valt”, waarschuwt buurt Wannes Vansina

27 augustus 2020

16u21 3 Mechelen “Het is wachten tot daar een dode valt.” De gevaarlijke kruispunten van de fietsostrade met de Kleine Nieuwedijkstraat en de Caputsteenstraat in Mechelen beroeren opnieuw de gemoederen nadat woensdag een fietser werd aangereden. De discussie is even oud als de kruispunten zelf. Om er wat aan te doen, werkt het provinciebestuur aan een nieuw voorstel.

Woensdag kwam een fietser in de Kleine Nieuwedijkstraat in aanrijding met een personenwagen, gelukkig zonder al te veel erg. Tim Smets postte een foto van het ongeval op sociale media om aandacht te vragen voor de problematiek.

“Ik ben daar zelf heel voorzichtig”, vertelt de buurtbewoner, “maar als ik wil, kan ik - om het cru te zeggen - elke week een fietser op mijn ‘capot’ leggen. Als bestuurder zie je de fietsers niet komen. Ze moeten stoppen en vele doen dat, maar vele ook niet.”

“Hardleerse fietsterroristen”

Op sociale media zijn vooral de fietsers kop van jut. Verschillende bestuurders geven zelfs aan niet meer te willen vertragen, maar er gewoon door te rijden. “Hardleerse fietsterroristen leren enkel met voelen.”

De politie heeft overigens geen weet van veel ongevallen. “We krijgen weinig meldingen, wat niet wil zeggen dat daar geen ongevallen of bijna-ongevallen zijn”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

Volgens Christophe Johanns van buurtvereniging Thuis in Nekkerspoel komt dat alleen maar omdat er in traag wordt gereden. “Vroeg of laat valt daar iemand ongelukkig op zijn hoofd en wat dan? De praktijk bewijst dat deze kruisingen gevaarlijk en onverantwoord zijn. Als er een oplossing kan komen die meteen ook iets doet aan het sluipverkeer: graag.”

Circulatie

De provincie blijft voorstander van voorrang voor de fietsers op de ganse fietsostrade. “Op ons voorstel werden de Kleine Nieuwedijkstraat en de Caputsteenstraat in 2015 geknipt, maar dat was maar voor een korte periode. Als het lokale bestuur dat niet wenst, is dat haar goed recht”, zegt Wouter Verbeeck van het kabinet van gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens. De knips leidden destijds voor fel bewonersprotest, al waren er zeker ook voorstanders.

Intussen werkt de provincie aan een nieuw voorstel. “Om de circulatie in de buurt aan te passen. We zijn daarover in goed overleg met de stad en werken goed samen”, klinkt het. Details worden niet gegeven.

Bruggen

Schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke wil op dit ogenblik weinig kwijt over het voorstel omdat de discussie nog moet worden gevoerd binnen het college van burgemeester en schepenen. “Maar het herbekijken van die kruispunten is een must.”

De stad heeft overigens letterlijk in haar bestuursakkoord staan: ‘We ijveren bij de provincie om fietsbruggen te bouwen over de Kleine Nieuwendijk en de Caputsteenstraat.’ “Het gaat om een zeer dure ingreep waar momenteel geen middelen of plannen voor zijn”, aldus het kabinet-Lemmens. Volgens berekeningen van enkele jaren terug zou het om een investering van liefst 6 miljoen euro gaan.

“Als er een andere oplossing kan komen, dan is dat ook goed”, aldus nog Vanmarcke.