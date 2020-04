Provincie verdeelt 17.793 euro aan subsidies onder scholen in Mechelse regio: “Voor fietsstallingen en verkeerseducatief materiaal” Antoon Verbeeck

27 april 2020

09u03 0 Mechelen De provincie Antwerpen verdeelt een subsidiebedrag van 175.000 euro aan scholen en gemeenten voor fietsenstallingen en verkeerseducatief materiaal. In onze regio ontvangen scholen in Mechelen, Willebroek, Sint-Katelijne-Waver, Rumst en Putte een deel van de koek.

GO! Shil De Vlindertuin Mechelen,de basisschool van Hagelstein in Sint-Katelijne-Waver en Sancta Maria Willebroek ontvangen elk 5.000 euro voor de komst van een fietsenstalling. “Door het plaatsen van een kwaliteitsvolle fietsenstalling geven scholen een duidelijk signaal: kinderen die met de fiets komen, kunnen rekenen op een comfortabele en overdekte stalplaats. Zo moedigen we kinderen en hun ouders aan om voor de fiets te kiezen”, zegt gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens (N-VA). “De provincie Antwerpen ondersteunt ook de aankoop van materialen waarmee kinderen in een beschermde omgeving en op straat kunnen oefenen of initiatieven om de school verkeersveiliger te maken. Zo bereiden ze zich op jonge leeftijd voor om zich veilig in het verkeer te verplaatsen.”

Materiaal

Naast een subsidiebedrag voor een stalling, ontvangt GO! Shil De Vlindertuin Mechelen 2.500 euro voor fietsen- en behendigheidsmateriaal. Alice Nahon Putte ontvangt voor de aankoop van hesjes en een verkeerskoffer 2.498 euro. In Rumst behoren Sleutelhof (behendigheidsmateriaal, 2.500 euro), Ter Doeldagen (helmen en fietsen, 2.279 euro), Eikenlaar (fietsen, borden en zebrapad, 2.489 euro) en Sint-Jozef (hesjes en behendigheidsmateriaal, 2.227 euro) tot de ontvangers. Klim-Op Willebroek kan een subsidiebedrag van 1.800 euro spenderen aan kleuterfietsen.