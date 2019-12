Provincie breidt Vrijbroekpark uit met spookhotel: “Niet afbreken, wel conserveren” Wannes Vansina

19 december 2019

15u18 16 Mechelen De Antwerpse deputatie heeft zich donderdag principieel akkoord verklaard met de aankoop van het zogenaamde spookhotel in Mechelen. De provincie wil de hotelruïne integreren in het Vrijbroekpark.

De geschiedenis van de hotelruïne gaat terug tot einde jaren ’60. Toen waren er plannen om in Mechelen een groot luxehotel te bouwen met negentien verdiepingen. Verder dan twee bouwlagen zijn de projectontwikkelaars nooit geraakt. Wat overblijft is een ruïne, in het Mechelse bekend als het ‘spookhotel’.

Vleermuizen

“Het is niet de bedoeling om de ruïne af te breken. Wel om ze te conserveren en ze enerzijds verder te ontwikkelen naar de natuur toe door er onder andere een habitat voor vleermuizen en andere dieren van te maken en ze anderzijds gedeeltelijk open te stellen voor het publiek na het uitvoeren van de nodige beveiligingswerken”, zegt gedeputeerde Jan De Haes. Zo vormen open liftschachten nu bijvoorbeeld een groot gevaar voor bezoekers.

Beslagrechter

De deputatie wil het perceel van een halve hectare kopen aan schattingsprijs: 12.229,40 euro (de 3,8 ha errond werd eerder al aangekocht). De provincieraad dient nog wel haar goedkeuring te verlenen. Eigenaar van het gebouw en de omliggende grond was sinds 2002 de NV Vrijbroek. Sinds 2009 heft de stad Mechelen leegstandtaksen. In 2017 vroeg de provincie, die het hotel onderhands wou kopen, om de openbare verkoop uit te stellen. De stad ging hierop in en besliste op 4 februari 2019 principieel tot een onderhandse verkoop. De uiteindelijke beslissing ligt evenwel bij de beslagrechter.

Urban explorers

Het spookhotel is nu niet toegankelijk – het nieuwe stukje park de Wilgernis loopt eromheen - al is dat relatief. Uit filmpjes op Youtube blijkt het een populaire plaats bij zogenaamde urban explorers en spokenjagers.

