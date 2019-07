Promotor van het Mechels dialect Clément Rochette overleden Wannes Vansina

24 juli 2019

13u33 0

Familieleden, vrienden en kennissen nemen op zaterdag 27 juli in de Sint-Jan Berchmanskerk afscheid van Clément Rochette. De bekende Mechelaar overleed op de nationale feestdag. Hij werd 84. De meeste Mechelaars kennen Rochette als een van de stuwende krachten achter het behoud van het Mechels dialect. Hij gaf dialectlessen en werkte mee aan het driemaandelijkse tijdschrift De Mecheleir van de vzw Mechelen 2000+. Samen met Warre Coremans verzorgde hij jarenlang ‘Oep z’n Mechels’, een programma op de lokale radio. Naast het dialect zette hij zich ook in voor de armste gezinnen. Meer dan dertig jaar was hij voorzitter van Sint-Vincentius Mechelen Zuid en bedeelde hij voedselpakketten. Vier jaar geleden kreeg hij voor zijn inzet nog het zilveren Sint-Rumolduskruis De uitvaartplechtigheid start om 11.30 uur.