Projectontwikkelaar houdt inzamelactie voor plastic zitbanken: “120 kilogram afval nodig voor zitbank” TVDZM

15 september 2019

11u50 0 Mechelen Op de terreinen van bouwsite Komet in Mechelen heeft projectontwikkelaar Revive zaterdag plastic afval ingezameld. Met het plastic wil Revive zitbanken maken langs de vaart ter hoogte van het nieuwe woonproject.

“Afgelopen zomer hebben we de Mechelaar opgeroepen om plastic te verzamelen en dit vandaag naar de bouwsite te brengen”, vertelt Reggy Van den Branden van Revive. “Het plastic zal dan in een bedrijf in Rotterdam worden verwerkt zodat we dit vervolgens te kunnen gebruiken om met een 3D-printer een zitbank te maken.” De projectontwikkelaar wil met het plastic afval twee tot drie van zo’n zitbanken maken. Deze zullen dan een plekje krijgen aan de Vaart. “Iedereen zal deze banken mogen gebruiken. Niet enkel de toekomstige bewoners maar ook fietsers en wandelaars langs de Vaart. Voor elke Mechelaar dus.”, gaat Van den Branden verder. “Leuk detail. Voor een zitbank heb je zo’n 120 kilogram plastic nodig.”

Met de 3D-geprinte zitbanken wil de projectontwikkelaar, de Mechelaars niet enkel laten bijdragen aan een duurzame stad maar wil het hen ook sensibiliseren. “Tachtig procent van het plastic in onze zeeën is afkomstig van plastic dat in de binnenlandse Vaarten en rivieren wordt gedumpt”, besluit de projectontwikkelaar. Op de Kometsite wordt er binnenkort gestart met de bouw van 330 wooneenheden. De projectontwikkelaar voorzag op de site verder ook heel wat plek voor open ruimte en groen.