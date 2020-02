Project ‘Hart voor Hombeek’ genomineerd voor Prijs Publieke Ruimte Els Dalemans

09 februari 2020

15u14 0 Mechelen Het project ‘Een hart voor Hombeek’, dat staat voor de vernieuwde dorpskern van de Mechelse deelgemeente, is genomineerd voor de ‘Prijs Publieke Ruimte 2020'. Stemmen voor de publieksprijs kan vanaf maandag 10 februari.

“De vernieuwde dorpskern van Hombeek opende in 2018. In het centrum werd een groen gebied gecreëerd, met verschillende tuinen die samen een groot hart vormen. De overwelfde Leibeek werd terug zichtbaar gemaakt, er kwam een autovrije dorpsplein met plaats om te spelen en uit te rusten. Ook de Leibeekstraat en het Sint-Maartensplein werden autovrij gemaakt en maken nu mee deel uit van het park. Met nieuwe doorsteken kunnen fietsers en voetgangers zich voortaan veilig en snel door het dorp verplaatsen”, zegt bevoegd schepen Patrick Princen.

Erkenning

“Het ontwerp kwam er ook dankzij de inwoners van Hombeek zélf, zij vertelden de projectploeg hoe ze hun openbare ruimte wilden inrichten. Deze nominatie is een erkenning voor de doordachte manier waarop wij samen met onze inwoners het publieke domein in Mechelen kwalitatief, duurzaam en prikkelend blijven vernieuwen. ‘Hart van Hombeek’ is niet het eerste Mechelse project dat in de kijker staat. In 2017 wonnen we al de publieksprijs Publieke Ruimte met de Rik Wouterstuin en een jaar later de hoofdprijs voor de nieuwe Bruul.”

Publieksprijs

De ‘Prijs Publieke Ruimte’ wordt voor de dertiende keer uitgereikt, dit jaar op 17 maart in Gent. Met deze wedstrijd moedigt het Infopunt Publieke Ruimte opdrachtgevers aan om werk te maken van aangename leefomgevingen. ‘Een Hart voor Hombeek’ is één van de vijf genomineerden. Wie Hombeek wil helpen om ook publieksprijs in de wacht te slepen, kan vanaf maandag 10 februari tot 16 maart stemmen via www.congrespubliekeruimte.info/publieksprijs.