Programma Predikheerlijke zomer is rond Wannes Vansina

28 augustus 2020

11u35 1 Mechelen Een week na de bekendmaking van het nieuwe Mechelse festival Predikheerlijke zomer is de programmatie volledig rond.

Kristof Calvo, voorzitter van Mechelen Feest is trots op de line-up. “Onze programmatoren en onze partners verdienen echt een pluim. In een sneltempo is een heel straf programma uitgewerkt. Snel een ticket reserveren is dus de boodschap. De artiesten zijn er ook helemaal klaar voor. Je merkt dat er veel enthousiasme is om opnieuw te kunnen optreden”, aldus Calvo.

Het festival start morgen zaterdag en loopt vijf weekends lang tot en met 27 september. Op het programma optredens, voorstellingen, filmvertoningen, workshops en veel meer. Per concert zijn maximaal zestig tickets beschikbaar. Elke artiest speelt per avond twee optredens.

Werden onder meer toegevoegd: komiek Rob Vanoudenhove, rapper Safi en Het Zesde Metaal. Het volledige programma komt op dezomerisvanmechelen.be.