Proefproject rond burgerpanel valt in de smaak: al 155 kandidaten, inschrijvingsdatum wordt verlengd

Els Dalemans

07 februari 2020

10u59 0 Mechelen Het proefproject rond de opstart van een burgerpanel in Mechelen valt duidelijk in de smaak bij de Maneblussers. Al 155 Mechelaars stelden zich kandidaat om te zetelen in het panel. De stad verlengt nu de inschrijvingsdatum tot 21 februari, want door een probleem bij de verzending werden 1.500 brieven nog niet verstuurd.

“Het burgerpanel is een uniek project in Vlaanderen: ons doel is om op deze manier burgers meer te betrekken bij het beleid”, zegt schepen van participatie Patrick Princen. “Onze kinderburgemeester Camila Ladron selecteerde 5.000 Mechelaars ouder dan zestien uit het bevolkingsregister. We stuurden hen een brief met meer informatie over ons project, en kregen al 155 antwoordbrieven terug.”

Probleem bij verzending

“Door dit grote aantal is het project voor ons nu al een succes. Het toont aan dat de Mechelaar goesting heeft om mee na te denken over onze stad. We verlengen de inschrijvingsdatum nu tot 21 februari. Door een probleem bij de verzending bleek immers dat maar liefst 1.500 brieven nog niet verstuurd waren. Die brieven worden nu nagestuurd, en we willen ook deze groep Mechelaars voldoende tijd te geven om zich kandidaat te stellen.”

50 Mechelaars

“In de loop van de maand februari wordt de uiteindelijke groep van 50 Mechelaars samengesteld volgens verschillende criteria. Op die manier willen we van het panel een mooie afspiegeling van de Mechelse bevolking maken. Het burgerpanel komt daarna samen op 29 maart en 19 april, samen met experten, beleidsmedewerkers en stakeholders. Er zal genoeg begeleiding zijn, en vanuit het burgerpanel ook suggesties te geven aan de Mechelse gemeenteraad.”

Kinderopvang

Alle deelnemers aan het burgerpanel krijgen voor hun inspanningen en engagement een vergoeding van 50 euro in de vorm van een Mechelenbon. Wie dat nodig heeft, kan op beide dagen bovendien rekenen op kinderopvang en op vervoer van en naar de plaats van afspraak.

